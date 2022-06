Jelle Klaasen en Beau Greaves winnen de Dutch Open Darts in Assen

Jelle Klaasen en Beau Greaves hebben de titel gepakt bij de Dutch Open Darts in Assen. Greaves was bij de vrouwen de sterkste door met 5-1 te winnen van Rhian o'Sullivan. Klaasen won bij de mannen. Hij was in de finale met 3-0 in sets te sterk voor Barilli.

Klaasen veel te sterk

Klaassen zorgde voor een Nederlandse zege in Assen. 'The Cobra' versloeg de Schot Mark Barilli met 3-0. Beide darters begonnen niet heel erg sterk aan de wedstrijd met wisselvallige scores. De finish op 125 van Klaasen om de eerste leg binnen te slepen kwam daarom als een lichte verrassing. Ook in de tweede leg was Klaasen de sterkste en daarmee legde hij de basis voor de rest van de set die met 3-0 naar de Nederlander ging.

De tweede set ging Klaasen iets minder voortvarend van start. Barilli pakte de eerste leg en probeerde het initiatief te nemen, maar Klaasen bleef hoge scores gooien waardoor hij de touwtjes stevig in handen hield. Uiteindelijk ging 'The Cobra' dan ook met de tweede set aan de haal: 3-1.

In de derde set kreeg Barilli even de geest. De Schot kwam terug van een 2-0 achterstand in legs tot 2-2. In de laatste leg mocht Klaasen beginnen en liet hij zich niet breken. Met dubbel-4 trok hij de wedstrijd toch naar zich toe.

Greaves heeft geen kind aan o'Sullivan