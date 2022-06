WKE'16 in verlenging uitgeschakeld, geen prijs voor toppers in 3B

VOETBAL - Negen Drentse ploegen hebben de volgende speelronde van de nacompetitie niet gehaald. Grootste afzwaaiers zijn vv Hoogeveen en GOMOS, maar ook in de lagere klassen zijn er dromen van promotie uiteengespat.

Zo was WKE'16 uit Emmen uit op een plaats in de 1e klasse. Daarvoor moest het in de eerste speelronde zien af te rekenen met LSC 1890 uit Sneek. Mike Duinkerken zette de oranjehemden na een klein kwartier spelen op het goede spoor door de 0-1 binnen te schieten. Een voorsprong die tot aan de rust stand hield.

WKE'16 niet, Rolder Boys wel

Direct na rust kwam LSC via Allard Westerdijk terug op gelijke hoogte en twintig minuten later zorgde Maarten Kingma voor de voorsprong. In de laatste minuten van de reguliere speeltijd wist Boris Rasevic alsnog de gelijkmaker binnen te werken om zo een verlenging af te dwingen. Daarin liet LSC zien over de meeste inhoud te beschikken. Vooral Tarik Bourakba wierp zich op tot plaaggeest van WKE'16, met twee treffers. Na 120 minuten spelen verloor de ploeg uit Emmen met 4-2 en gaat LSC door naar de volgende ronde.

In dezelfde speelronde voor promotie naar de 1e klasse deed Rolder Boys wel goede zaken. De ploeg uit Rolde kwam tegen Stadspark al vroeg op voorsprong door een goal van Per Kirchhof. Frank Suurd verdubbelde de score met nog tien minuten te spelen. Cedwin Tel maake nog wel een eretreffer voor de Groningers, maar Rolder Boys plaatst zich met 1-2 zege voor de volgende ronde, waarin het oude bekende Valthermond treft. Die ploeg won vandaag met 3-1 van Dalen.

Toppers uit 3B verzaken

Voor een plek in de tweede klasse hadden SVZ en Actief voorafgaand aan vandaag goede papieren. Beide teams deden lang mee voor de titel in de 3e klasse B, maar werden in de slotfase geklopt door Forward. SVZ mocht als vicekampioen aantreden tegen Gorredijk. Hierin wist de ploeg uit Friesland door een treffer in de tweede helft van Daniel Temmingh nipt aan het langste eind te trekken.

Actief had op zijn beurt geen enkele kans bij tweedeklasser Dronrijp. De ploeg uit Eelde werd met 5-0 van het veld gespeeld. Dezelfde uitslag was ook Twedo toebedeeld. De ploeg in het paars-wit keek tijdens de rust tegen een 1-0 achterstand aan, maar zag de thuisploeg in de tweede helft alleen maar verder uitlopen. Na een 5-0 nederlaag is ook voor hen de nacompetitie voorbij.

De enige Drentse derdeklasser die de eerste speelronde heeft overleeft is HOC uit Odoorn. Die ploeg won met 3-1 van Fc Oldemarkt door treffers van Luuc Kimmel, Jelle Siekman en Frank Fokke. In de volgende speelronde komt HOC uit tegen Akkrum, dat vandaag met 2-1 won van Muntendam.

Nog geen man overboord

Sleen en Weerdinge staan op de wip om handhaving in de derde klasse veilig te stellen, terwijl Schoonebeek graag de stap naar boven zou willen maken. Vandaag werd de eerste ronde gespeeld en volgende week is de beslissende return.

Sleen deed hierin de beste zaken door met 2-0 te winnen van Olyphia. Rogier Buls en Lars Meijer zorgden voor de doelpunten. Voor Weerdinge is er werk aan de winkel, want die ploeg verloor juist met 2-0 op bezoek bij BNC uit Finsterwolde. Ook Schoonebeek verloor met 2-1 van USV, maar houdt met die stand alle kansen nog open. Zowel voor Weerdinge als Schoonebeek is er nog geen man overboord, maar er moet dan wel gewonnen worden.

DVC'59 ronde verder

Eén ploeg kon vandaag direct degraderen bij een nederlaag en dat was DVC'59 uit Nieuw Dordrecht. In een spektakelstuk tegen HHCombi uit Hooghalen, waarbij zowel DVC'59 als HHCombi verschillende keren op voorsprong wist te komen, trok DVC'59 alsnog aan het langste eind. Belangrijkste man aan de kant van de ploeg uit Nieuw-Dordrecht was Lars Jakobs. Hij scoorde niet alleen drie keer, maar scoorde bij een stand van 4-4 ook de beslissende treffer waarmee zijn ploeg de zege over de streep trok.

Ook Roswinkel gaat op vergelijkbare wijze een ronde verder. Op bezoek bij WEO uit Groningen eindigde de wedstrijd na 120 minuten spelen in een 4-4 gelijkspel. Strafschoppen werden genomen om een winnaar aan te wijzen en hierin trok Roswinkel aan het langste eind.

De laatste Drentse ploeg die een ronde verder kwam is Hoogersmilde. Door goals van Gijs van Aken, Robin Hatzmann en Marko Bultstra won de ploeg met 0-3 van Lemmer.