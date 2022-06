Van Holst en Oosterloo winnen Cascaderun Hoogeveen

HARDLOPEN - De 14e editie van de Cascaderun in Hoogeveen is gewonnen door Wim van Holst en Jessica Oosterloo. Van Holst deed dit op de 10 mijl bij de mannen, Oosterloo bij de vrouwen.

Van Holst legde de tien mijl, oftewel 16 kilometer, af in 52 minuten en 19 seconden. Hij hield daarmee Davy Stieperaere en Fabian ten Cate achter zich. Oosterloo was de beste dame in een tijd van 1.01.05. Mireille Baart en Saskia Schutte mochten mee naar het podium.