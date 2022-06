TC Suthwalda prolongeert landstitel

TENNIS - Tennisclub Suthwalda uit Zuidwolde is voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland geworden. De gewonnen dubbelpartij van Miliaan Niesten en Tim van Terheijden tegen Leimonias gaf uiteindelijk de doorslag. Ook Max Houkes uit Sleen speelde een rol in de winst van Suthwalda.

Na de enkelspellen gingen beide teams nog gelijk op. Boy Westerhof speelde een hele mooie partij tegen Max Houkes uit Sleen, de kopman van de gasten uit Den Haag. De eerste set verloor Westerhof met 3-6, maar in de tweede set sloeg hij terug en won hij met 7-5. Die set zou op het einde van de rit belangrijk zijn voor Suthwalda. In de derde set leek de pijp wel leeg, en trok Houkes in 6-0 aan het langste eind.

Ondertussen had Miliaan Niesten zijn partij in twee sets gewonnen van Michiel de Krom en was Jasper Smit in twee sets de betere tegen Lennert van der Linden. Jarno Jans leed wel een nederlaag. Hij verloor twee sets in 4-6 van Zachary Eisinga.

Dubbele zege