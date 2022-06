27 medailles voor de Sperwers bij nationale Special Olympics

Blijdschap, zweet en tranen. De Special Olympics nationale spelen 2022 hadden het allemaal voor de atleten van EAC De Sperwers uit Emmen. Ze kwamen thuis met een zee aan medailles, maar de slogans 'iedereen een winnaar' en het bekende 'meedoen is belangrijker dan winnen' voerden de boventoon.

"Het is echt vooral geweldig dat je er mag staan", zegt Joyce. Al helpen de drie medailles om haar nek wel flink mee natuurlijk.

Goud, zilver en brons, ze pakte alle kleuren die er te winnen zijn. "Ik had het niet verwacht eigenlijk", zegt Joyce na afloop van het evenement. "Ik ben heel trots op mezelf. Op iedereen eigenlijk." Het zijn drie van de in totaal zevenentwintig medailles die de atletiekploeg mee terug naar Drenthe mag nemen. "Het was een feestje", vindt ook coach Bianca van den Hof.

"Alle atleten hebben het heel goed gedaan. Ondanks dat niet iedereen een medaille heeft gewonnen." Zestien atleten van de sportploeg kwamen in actie op de nationale editie van de Special Olympics in Twente, waar in totaal drieduizend atleten en coaches rond liepen. Een sportevenement speciaal voor sporters met een verstandelijke beperking. "De saamhorigheid maakt het prachtig. Iedereen gunt het elkaar. "

Grootste podium

Het is een evenement waarbij het niet alleen gaat om het winnen van medailles, maar vooral om het feit dat deze sporters medailles kúnnen winnen, legt ze uit. "Veel mensen met een verstandelijke beperking sporten niet of krijgen het podium niet." De Special Olympics bieden dat podium wel voor deze doelgroep. "De sporters zelf willen heel graag winnen en dat snappen we", zegt ze geëmotioneerd. "Maar als coach geniet ik veel meer van het feit dat ze überhaupt een plek hebben waar ze op hun niveau mogen laten zien wat ze waard zijn."

En dat is voor veel atleten gelukt, niet alleen Joyce, ook Hendri en Karlijn lopen met meerdere medailles om hun nek. "Ik vond alles mooi, van de openingsceremonie tot aan nu", zegt Hendri vlak nadat hij de vierhonderd meter heeft gewonnen. "Ik ben vooral heel blij nu", lacht hij.

Millimeterwerk

Niet alle medailles werden even gemakkelijk gewonnen. "De kwalificaties op zaterdag zijn heel belangrijk voor wat ze op zondag moeten presteren", legt coach Meint Terpstra uit. De sporters moeten zich op zaterdag op hun onderdelen kwalificeren. Vervolgens worden ze in groepen verdeeld van hun eigen niveau, waarmee ze dan op zondag de wedstrijden doen. "Op zondag mag je maar een paar procent beter presteren dan op de zaterdag, want anders word je gediskwalificeerd."

Met die marge ging het bij Melissa bijna mis. Nadat ze baalde van haar honderd meter, die volgens de atlete zelf beter had gekund, gooide ze al haar frustratie er uit bij het kogelstoten. "Het ging geweldig, maar ik was meteen al bang dat het iets te geweldig ging."

Zes millimeter gooide ze te ver, waardoor ze eigenlijk gediskwalificeerd zou worden. "De coach van het andere team heeft gelukkig besloten dat we de eerste plek dan maar moesten delen", zegt ze duidelijk opgelucht. "Hier doe je het natuurlijk voor", legt ze uit, terwijl ze trots haar gouden plak omhoog houdt.

Plek om te stralen

"Ik vind het geweldig om te zien hoe trots de sporters allemaal zijn op wat ze gedaan hebben", zegt Terpstra. Net zo trots is hij op de sporters die geen medaille hebben gewonnen. "Ook zij vinden dat ze het beste uit zichzelf hebben gehaald. Ze kunnen vrij goed om gaan met teleurstellingen." De sporters die geen medaille kregen hebben wel allemaal een lintje gekregen. Het thema van deze Olympics was 'Iedereen een winnaar', een motto waar niet alleen de organisatie, maar ook de sporters achter staan. "We hebben allemaal het beste uit onszelf gehaald", vindt Karlijn. "Daarom verdient iedereen een lintje, ook als je niet het podium hebt gehaald."