Katja Stam en Raïsa Schoon poulewinnaar op WK beachvolleybal

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en haar beachvolleybalpartner Raïsa Schoon hebben ook hun derde en laatste poulewedstrijd op het WK beachvolleybal in Rome gewonnen. Het duo was in twee sets te sterk voor de Argentijnse speelsters Ana Gallay en Fernanda Pereyra: 22-20 en 21-10.