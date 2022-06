Tom Dumoulin verdedigt in Emmen Nederlandse titel tijdrijden

WIELRENNEN - Tom Dumoulin komt volgende week woensdag naar Emmen om z'n Nederlandse titel tijdrijden te verdedigen. De renner van Jumbo Visma heeft inmiddels zijn afscheid als profwielrenner aangekondigd vanwege aanhoudend fysiek ongemak.

Naast Dumoulin staan ook onder meer Jos van Emden, Sebastian Langeveld en Bauke Mollema aan de start. Voor Mollema wordt het z'n debuut bij het NK tijdrijden bij de profs. Wel streed hij ooit als belofte voor de nationale driekleur in deze discipline.

Dat drietal krijgt concurrentie van Elmar Reinders uit Assen die z'n zinnen op dit kampioenschap heeft gezet. Hij ging hiervoor speciaal naar trainen in een windtunnel om zijn aerodynamica te verbeteren.

Grote naam bij de vrouwen is tweevoudig wereldkampioene tijdrijden en de kersverse werelduur-recordhouder Ellen van Dijk.

Start vanuit Wildlands

Het NK tijdrijden start volgende week woensdag vanaf het centrale plein van Wildlands in Emmen. In verband met een verbouwing in het park is daar geen publiek welkom. Bij de rest van de route wel.

Er zullen zo'n 260 renners van het startpodium rollen. De finish is voor het Atlastheater op het Raadhuisplein in Emmen.

Parcours

De mannen en vrouwen strijden in de categorieën nieuwelingen, junioren, beloften en profs. Ze rijden één of twee ronden van vijftien kilometer door het buitengebied tussen Emmen en Sleen. De terugweg gaat over de nieuwe 'fly-over' van de N34 richting het Raadhuisplein in het Emmer centrum.

"Het is een heel eerlijk parcours", analyseert organisator Wim Jansen uit Sleen. "Het zijn lange stukken rechtdoor hoofdzakelijk over asfalt. Het grootste gedeelte is open waar de wind vrij spel heeft. Ik denk dat er misschien wel 53 kilometer per uur gemiddeld gereden kan gaan worden."

Volgend jaar NK tijdrijden Nunspeet

In 2020 ging het NK tijdrijden in Emmen helemaal niet door vanwege de corona-pandemie. Vorig jaar juni was er om dezelfde reden een aangepaste versie. Toen was er geen publiek welkom langs de route in Emmen. Ook volgend jaar is de organisatie van het NK tijdrijden in handen van Wim Jansen uit Sleen. Nunspeet is dan plaats van handeling.