Elmar Reinders maakt stap naar de WorldTour

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen rijdt de komende twee seizoenen, zo goed als zeker, voor WorldTour-ploeg van Bike-Exchange-Jayco. De 30-jarige Drent wordt daar onder meer ploeggenoot van topsprinter Dylan Groenewegen. Zelf zegt de renner dat hij nog in gesprek is en dat er officieel nog geen duidelijkheid is.

Nu rijdt de Assenaar nog op continentaal niveau bij het Deense Riwal Cyclingteam. In 2017 werd hij voor het eerst prof bij de Roompot-Nederlandse Loterij-ploeg. Vorige maand sprak hij in het TV Drenthe sportprogramma z'n wens al uit om de stap naar de WorldTour te maken.

Nu is hij in voorbereiding op het NK tijdrijden dat over dik een week in Emmen wordt verreden. Het is een van de belangrijke doelen van hem dit seizoen.