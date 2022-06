Geen WK voor FC Emmen-speler Miguel Araujo

De wedstrijd werd in het Ahmed Bin Ali Stadium, dat ook dienst zal doen op het WK in Qatar, gespeeld. De laatste play-off wordt morgen ook in Qatar gespeeld, maar dan in Doha. Nieuw-Zeeland en Costa Rica vechten dan om het laatste WK-ticket. De winnaar wordt bij het WK ingedeeld in groep E, samen met oud-wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Ook Japan zit in groep E.