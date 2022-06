FC Emmen opent seizoen met loodzwaar uitduel bij PSV

De KNVB presenteerde vandaag het programma van de eerste speelronde in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en publiceert morgen het volledige conceptprogramma van beide competities. Het kan dus zijn dat nog wijzigingen plaatsvinden voordat het speelschema definitief is.

De laatste keer dat FC Emmen in Eindhoven tegen PSV speelde, werd er met 2-1 verloren. In september 2020 leek Emmen een punt te pakken door een eigen doelpunt van keeper Yvon Mvogo, maar diep in blessuretijd maakte Romero alsnog de winnende voor PSV.

De eredivisie begint op vrijdag 5 augustus in Friesland met de wedstrijd sc Heerenveen - Sparta Rotterdam. De aftrap in het Abe Lenstra-stadion is om 20.00 uur. Landskampioen Ajax speelt een dag later de eerste competitiewedstrijd, in Limburg tegen Fortuna Sittard (aftrap 16.30 uur). Feyenoord speelt zondag 7 augustus uit tegen Vitesse (14.30 uur).