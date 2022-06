Geen finale voor LTC: Gorecht wint gelijkwaardig duel

LTC speelt ook volgend seizoen in de 2e klasse. De halve finale in de nacompetitie voor een plek in de zaterdag 1e klasse, in Haren tegen Gorecht, ging met 1-0 verloren. En daarmee was de thuisclub op het zeer matige kunstgrasveld de meest gelukkige, want over negentig minuten ontliepen beide ploegen elkaar niet.

De ontmoeting tussen de nummers 2 en 3 in de eindstrand van de 2e klasse J werd beslist door een late strafschop van Sven Hazewinkel. Gorecht plaatste zich daarmee voor de finale die komende zaterdag wordt gespeeld: tegen FC Meppel. Die club won vanavond, na verlenging, met 2-3 bij Burgum.

Waar die finale wordt gespeeld is nog onbekend.

LTC gemakkelijker aan de bal

LTC was in Haren voor rust de ploeg met het meeste balbezit en dreiging, al waren er nauwelijks doelpogingen. Marc Heerings en Xander Eisses waagden een poging, maar zonder succes en datzelfde gold voor Sam Niewold aan de andere kant namens Gorecht. LTC had in Richard Mulder en Romano Djababoe twee technisch vaardige en gevaarlijke spitsen, zo dacht Gorecht, en dus speelde de thuisclub een stuk behoudender dan afgelopen zaterdag in de met 10-1 gewonnen wedstrijd tegen SV Marum.

Penalty

Dat het duel na rust werd beslist door een strafschop was niet verwonderlijk, want ook in de tweede helft waren de kansen aan beide kanten op één hand te tellen. Gorecht zag een inzet van Michel Koopman net langs de verkeerde kant van de paal gaan en namens LTC was Stefan Kuntz dichtbij met een afstandsschot, schoot Djababoe in een kansrijke positie naast en claimde Mulder een strafschop na een botsing met Gorecht-doelman Willem Bouwkamp. "Hij miste volledig de bal en raakte mij, dus volgens mij had de bal gewoon op de stip gemoeten", aldus Mulder na afloop.