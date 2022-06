Fidom-broers bezorgen FC Meppel finale nacompetitie

Camiel Fidom zorgde twintig minuten voor tijd, op aangeven van broertje Jos, voor de 2-2 in en tegen Burgum en in de absolute slotfase schoot Jos FC Meppel naar de finale van de nacompetitie voor een plek in de 1ste klasse.

En zo duurt het sprookje van FC Meppel, dat een paar weken voor het einde van de competitie zichzelf veilig speelde, voort. Na twee zeges in de nacompetitie wacht voor de nummer 8 in de eindstand van de 2de klasse J nog één duel: tegen vv Gorecht, dat LTC in Haren met 1-0 versloeg.

Waar de finale wordt gespeeld zaterdag is nog niet bekend.

Aan elkaar gewaagd

Het publiek in Burgum zag een gelijkopgaand duel, waarin Meppel na een kwartier op voorsprong kwam dankzij Joey Mulders. Maar die voorsprong raakten de Meppelers helemaal kwijt. Halverweg de eerste helft zorgde Thomas Pruis voor de gelijkmaker en kort na rust kopte Stefan Kempe de 2-1 tegen de touwen.