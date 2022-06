FC Klazienaveen dendert door: finale nacompetitie ten koste van ZZVV

FC Klazienaveen staat zaterdag in de finale van de nacompetitie voor een plek in de 2e klasse. De ploeg van trainer Patrick Beek won in Zuidwolde van klassegenoot ZZVV. Na de 2-2 stand na negentig minuten beslisten de gasten het duel in de verlenging. Patrick Bloemberg, die zijn voorlaatste wedstrijd speelde in de hoofdmacht van Klazienaveen, werd matchwinner.

In de finale, zaterdag, treft Klazienaveen Be Quick 1887. Die ploeg won vanavond die andere halve finale van SC Loppersum. Willem Lanjouw (40 jaar inmiddels) was één van de doelpuntenmakers. Waar de finale wordt gespeeld is nog onduidelijk.

Na drie seizoenen in de 3e klasse kan Klazienaveen zaterdag dus weer terugkeren in de 2e klasse.

Kansen

In een vermakelijk duel kregen beide ploegen voldoende kansen, maar was het Klazienaveen dat na een half uur op voorsprong kwam. Jesse Habing, afgelopen zaterdag tegen De Weide (2-4 zege voor Klazienaveen) nog ongelukkig in de afwerking, was de doelpuntenmaker.

Kort na rust kwam de thuisclub op gelijke hoogte. Een corner van Joel Huiskes werd binnengewerkt door Jarno van der Boomen: 1-1. Amper een minuut later was het alweer 1-2. Opnieuw was Habing de gevierde man. Hij rondde een prima actie van Aaron Brinks af. Tien minuten voor tijd werd het 2-2, na een te korte terugkopbal van Patrick Bloemberg op doelman Lennon Ebeltjes. Jovanni van Dijk profiteerde dankbaar.

Fout goed gemaakt