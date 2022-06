Volleybalsters wachten nog op eerste zege in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vijfde wedstrijd in de Nations League verloren. Duitsland was in Brasilia in vier sets te sterk: 25-20 25-19 12-25 25-22. Het was het eerste van vier duels in de Braziliaanse hoofdstad. Oranje treft daar verder het gastland, de Dominicaanse Republiek en Zuid-Korea.

In de eerste speelronde van het toernooi, dat vooral geldt als voorbereiding op het WK in eigen land, had Nederland in het Turkse Ankara verloren van China, Bulgarije, Italië en Servië. Na de duels in Brazilië volgt voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger nog een serie van vier wedstrijden in Canada.

Laura Dijkema uit Beilen speelde een paar punten mee in de eerste en vierde set. In de eerste ronde van de Nations league kreeg ze rust en was ze er niet bij.