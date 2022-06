Pak de agenda er maar bij: dit is het speelschema van FC Emmen

Pak de agenda er maar bij en schrijf met potlood de juiste datums voor de duels van FC Emmen op. De KNVB heeft het conceptprogramma bekendgemaakt voor de Eredivisie 2022-2023. Het is weer even wennen, na een jaar vooral op vrijdag te hebben gevoetbald zal het nu weer aankomen op zaterdag- en zondagwedstrijden.

Van de datums die nu al bekend zijn spelen de rood-witten twee keer op vrijdag, negen keer op zaterdag en zeven keer op zondag. Van 15 wedstrijden is nog niet bekend op welke dag de wedstrijd precies gespeeld wordt. Dat heeft voornamelijk te maken met Europees voetbal en het WK voetbal in Qatar van 21 november tot en met 18 december.

Dat FC Emmen een zware eerste wedstrijd krijgt was al bekend. PSV is de gastheer voor Emmen op zaterdag 6 augustus. Op dinsdag 24 januari komt PSV naar Emmen. Ajax staat in week 14 en week 29 op het programma, de exacte datums zijn nog niet bekend. Zaterdag 27 augustus gaat Emmen naar Feyenoord, de return is op zondag 21 mei.

FC Emmen ontvangt buurman FC Groningen in week 12, de exacte datum is nog niet bekend, maar dat zal eind oktober zijn. Emmen mag de N34 over naar Groningen in week 22 van het speelschema. Ook die datum is nog niet bekend, maar dat zal ergens eind februari 2023 zijn.