David Muñoz (16) verbaast motorwereld: 'Dit is uniek'

Hij is net 16 geworden en mag daarom pas sinds twee GP's meedoen in de Moto3-klasse. Maar in die twee races maakte David Muñoz een verbluffende indruk met een elfde en een tweede plaats. Is hij de nieuwe Marc Márquez of Valentino Rossi? Drie voormalige 125cc-coureurs zijn enthousiast.

"In je tweede race al op het podium eindigen, dat is uniek." Aan het woord is Joey Litjens. Hij is oud-coureur in de 125cc en tegenwoordig rijderscoach en analyticus bij Ziggo Sport. "Ik vond zijn debuut in Mugello al indrukwekkend met een elfde plek. Dat was een circuit waar hij nog nooit had gereden. Barcelona kent hij wel, maar om daar dan tweede te worden, dat is zo knap."

Jasper Iwema uit Hooghalen sluit zich aan bij de woorden van zijn oud-teamgenoot. "Het is heel knap als je in zo'n veld in de Moto3 direct naar voren weet te werken. Dat laat zien dat hij niet bang is en dat hij rijdt met een groot hart. Zo kun je kansen creëren."

"Mij heeft hij ook zeker verbaasd", zegt Loek Bodelier, die tijdens de TT van 1994 als derde eindigde in de 125cc. "Maar als het erin zit en je rijdt in de kopgroep, dan is dat gewoon mogelijk. Dat is ook het leuke van deze klasse."