vv EEC glipt langs randje van de afgrond en schreeuwt om leden

Het amateurvoetbal in Ees blijft vooralsnog behouden. Dat heeft voorzitter van vv EEC (Ees Eesergroen Combinatie), Roelof Wanders, bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag zou er een knoop worden doorgehakt over de toekomst van de club, maar de geplande bijzondere ledenvergadering vond geen doorgang.

"Als je al weet wat de uitkomst is, dan hoef je die vergadering niet door te laten gaan", zegt Wanders. "We hebben als bestuur, voorafgaand aan de vergadering, gesproken met de nog spelende leden. Daaruit is gebleken dat er gelukkig nog voldoende animo is om de vereniging in de benen te houden."

EEC heeft nog een twintigtal spelende leden en dus schreeuwt de voorzitter om nieuwe aanwas en daarbij heeft het één voordeel. "Op het niveau waar wij spelen, zijn we niet afhankelijk van de transferdeadline van 15 juni. Dat betekent dat we nog een aantal maanden hebben om spelers aan ons te binden", zegt Wanders. Het tweede elftal van de kleine vereniging komt uit in de reserve vijfde klasse en eindigde daarin dit seizoen op een verdienstelijke derde plaats. Daarnaast beschikt de Drentse club over een 35+ team.

'Er moeten spelers bij'