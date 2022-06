Veendorp gaat voor tweede keer met FC Emmen eredivisie in

"Het wordt tot nu toe ieder seizoen leuker in Emmen", vertelt Veendorp op de website van de club. "Met twee promoties binnen vier jaar en natuurlijk het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie hebben we een hoop mooie dingen meegemaakt. Ondanks de degradatie bleef het publiek vorig seizoen vol achter ons staan, dat was geweldig. Nu gaan we weer samen de Eredivisie in, ik heb er enorm veel zin in."