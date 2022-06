Is Fabio Quartararo de opvolger van Valentino Rossi?

Bodelier: 'Niemand groter dan Rossi'

Oud-coureur Loek Bodelier - derde tijdens de TT van 1994 - is ook enthousiast over de Fransman. "Hij is pas één keer wereldkampioen, maar ik denk dat hij nog wel een aantal meer binnen gaat slepen. Als coureur rijdt hij niet op de beste machine, maar hij is zo constant. Als je zijn rondetijden bekijkt, dan is hij net een klokje."

Maar zo groot als Rossi, zo groot wordt geen enkele coureur meer, denkt Bodelier. "Rossi is de meest unieke coureur die er is geweest. 25 jaar lang heeft hij aan de top gereden. Dat wordt nooit meer verbeterd. Bovendien was hij ook uitgesproken naar buiten toe. Een beetje zoals Jordan in het basketbal. Na hem is er ook niemand meer geweest die zo groots was."

Desondanks hoeven we volgens Bodelier niet te vrezen dat er geen nieuwe grote held opstaat, misschien wel Quartararo. "Elke generatie heeft zijn eigen helden. In mijn tijd waren dat Randy Mamola, Kevin Schwantz en Wayne Gardner. Maar niemand weet hoe lang we hier op een nieuwe held moeten wachten."

Tijdens de TT verwacht de Limburger dat Quartararo in ieder geval op het podium eindigt. "Let daarnaast op de Ducati's en Aleix Espargaro. Maar ook de Suzuki's vlak ik niet uit, want Assen is een echte stuurbaan."

Litjens: 'Rossi heeft geen opvolger nodig'

"Moet er een opvolger komen voor helden Valentino Rossi en Marc Márquez?", vraagt oud-GP-coureur en rijderscoach Joey Litjens zich af. "Het zijn in de MotoGP namelijk allemaal gruwelijke helden, allemaal mannen die in het verleden in de Moto3 of Moto2 hebben gewonnen. Als je een liefhebber bent, dan heb je geen grote held nodig."

"Het mooie van de motosport is ook dat er altijd nieuw helden opstaan. Jongens als Jorge Martin, Raul Fernandez en bijvoorbeeld Pedro Acosta, dat zijn allemaal opvolgers van Márquez", vervolgt Litjens. "Wat ik wel vind, is dat we ook coureurs uit andere landen als Italië en Spanje moeten hebben. Australiërs, Duitsers en jongens met een donkere kleur. Dat is een gemis."

"Quartararo is in ieder geval een heel steady jongen en daarmee voor Yamaha een waardige opvolger van Rossi. Bovendien laat hij zien dat hij niet het beste materiaal nodig heeft om te kunnen winnen. Maar net zo'n imago opbouwen als Rossi had, dat gaat hem nooit lukken."