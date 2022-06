Manon Veenstra knokt zich opnieuw in WK-selectie

BMX - Manon Veenstra uit Kerkenveld is door bondscoach Martijn Jaspers geselecteerd voor het wereldkampioenschap BMX, eind volgende maand in het Franse Nantes. Ze staat nu op de vijfde plaats in de tussenstand van het wereldbekerklassement.

Jarenlang bracht Veenstra de winters in Nieuw-Zeeland door om te trainen. Maar de coronapandemie gooide twee jaar op rij roet in het eten. Hoewel ze nog altijd wel op schema's van haar trainer uit Nieuw-Zeeland rijdt, heeft ze zich de afgelopen twee winters aangesloten bij een Frans team waar het ook prima mee klikt.

Het wereldkampioenschap in het Franse Nantes is van 29 tot en met 31 juli. De baan is voor iedereen nog onbekend, want die moet nog worden gebouwd. Naast Veenstra staan namens Nederland ook de zusjes Laura en Merel Smulders en Judy Blaauw aan de start.