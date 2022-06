Nacompetitie zaterdagvoetbal: Negen Drentse clubs spelen vandaag de finale

Voor een plek in de 1e klasse

15.00 uur

FC Meppel - Gorecht

(op het veld van Fit Boys in Beilen)



*beide ploegen speelden het afgelopen seizoen in de 2e klasse J. Gorecht werd 2e achter DZOH, terwijl FC Meppel 8e werd.

Voor een plek in de 2e klasse

15.00 uur

FC Klazienaveen - Be Quick 1887

(op het veld van ZZVV in Zuidwolde)



* FC Klazienaveen versloeg De Weide en ZZVV op weg naar de finale, terwijl Be Quick 1887 van onder andere routinier Willem Lanjouw won van FC Ommen en Loppersum). Be Quick 1887 werd het afgelopen seizoen 2e in de 3e klasse C, FC Klazienaveen 4e in de 3e klasse D

Voor een plek in de 3e klasse

14.00 uur

SV Borger - SVN'69

(op het veld van SV Pesse)

* Borger werd 2e in de 4e klasse D, achter kampioen WVV. SVN'69 is de herkanser van de 3e klasse D. De club uit Nijeveen won dit seizoen maar één keer in competitie- en bekerverband.

14.30 uur

ONR - Glimmen

(op het veld van ONR in Roden)

* Glimmen is de herkanser van de 3e klasse C, ONR is de nummer 2 van de 4e klasse.

14.30 uur

BSVV - SJS

(op het veld van vv Gieten)

* BSVV is de herkanser van de 3e klasse D, SJS is één van de periodekampioenen in de 4e klasse D.

Voor een plek in de 4e klasse

14.30 uur

SC Angelslo - Alcides

(op het veld van VCG in Geesbrug)

* SC Angelslo vecht tegen degradatie uit de 4e klasse D, terwijl Alcides juist de stap omhoog wil maken. De andere Meppeler club die actief was in de 5e klasse G, MSC, werd kampioen.

14.30 uur

Rood Zwart Baflo - FC Assen

(op het veld van Actief in Eelde)