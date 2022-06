Borger promoveert naar 3e klasse en laat SVN'69 degraderen

VOETBAL - Borger is door een 3-1 overwinning gepromoveerd naar de 3e klasse. Verdriet bij SVN'69. De ploeg is door de nederlaag gedegradeerd naar de 4e klasse.

SVN'69 eindigde als een-na-laatste in de 3e klasse D en moest via de nacompetitie degradatie zien te voorkomen, terwijl Borger, als nummer twee van de 4e klasse D juist wilde promoveren. De finalewedstrijd werd onder tropische omstandigheden in Pesse gespeeld.

Betere kansen SVN'69

De eerste kans in de wedstrijd was voor de 3e klasser. Uit een vrije trap verzuimde Niels Vriend de ploeg uit Nijeveen op voorsprong te zetten. De aanvaller raakte alleen lucht in plaats van de bal. Een paar minuten later moest Borger-doelman Edwin Haandrikman redding brengen op de poging van Tijmen Tjeerdsma.

SVN voetbalde met iets minder spanning dan de ploeg van trainer Arne Joling. Het duurde tot de 24ste minuut voordat Borger gevaarlijk werd. Hendrik Gustin was dichtbij de 1-0, maar zijn poging ging net naast het doel van SVN'69.

Treffers vlak voor en na rust

De drukkende warmte was zeker van invloed op het spel van beide ploegen. De kansen waren voor rust schaars en de meeste supporters gingen uit van een 0-0 ruststand. Daar dacht Matthijs Brink echter anders over. Vanaf 25 meter pegelde de verdediger de bal snoeihard tegen de touwen.

Borger besliste de wedstrijd binnen tien minuten in de tweede helft. Via treffers van Luuk Kenter en Gijs Roda kwam de ploeg op 3-0 en leek de wedstrijd beslist. Bram van den Heuvel had andere plannen. Met nog een half uur op de klok scoorde de SVN'69-aanvaller de 3-1.