ONR promoveert naar 3e klasse door overtuigende zege op Glimmen

VOETBAL - In de reguliere competitie lukte het ONR Roden net niet om het kampioenschap binnen te slepen. Vandaag namen de Rodenaren revanche in de finalewedstrijd van de nacompetitie. Door een 6-1 overwinning tegen Glimmen promoveert ONR naar de 3e klasse. Glimmen degradeert en komt na de zomer in de 4e Klasse uit.

ONR heeft een uitstekend seizoen achter de rug en liet dat in de eerste helft zien met sterk spel. Glimmen wist in de 3e klasse C maar elf punten te verzamelen en kwam er tegen ONR ook niet aan te pas. Bij rust stond de ploeg uit Roden al met 3-0 voor en zag het er niet naar uit dat de ploeg van Erik Kloosterman de zege nog uit handen zou geven.

Glimmen spartelt nog tegen

Vlak na rust deed Glimmen nog iets terug en mocht de ploeg nog een beetje hopen op een stunt in de tweede helft. Deze hoop werd echter snel de kop ingedrukt, want enkele minuten later stond de 4-1 op het scorebord. In de slotminuten liepen de Rodenaren nog verder uit naar 6-1 en verzekerde ONR zich van promotie naar de 3e klasse.