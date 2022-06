BSVV degradeert na verlenging tegen SJS

VOETBAL - In de finale van de nacompetitie heeft BSVV uit Bovensmilde zich niet weten te handhaven in de 3e klasse. SJS uit Stadskanaal had er 120 minuten voor nodig om BSVV op de knieën te krijgen. De ploeg van trainer Ben Batterink verloor uiteindelijk met 0-3 en komt volgend jaar uit in de 4e klasse.