Alcides maakt gehakt van SC Angelslo en promoveert naar de 4e klasse

VOETBAL - Alcides uit Meppel gaf vandaag een masterclass in 'pieken op het juiste moment'. De vijfdeklasser overrompelde SC Angelslo in een doelpuntenfestijn en won met maar liefst 8-2. Daardoor zien we de Meppelers volgend seizoen terug in de 4e klasse. Door de ruime nederlaag degradeert Angelslo naar de 5e klasse.

Verrassend genoeg was het Angelslo dat het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. De ploeg van interim-trainer Johan Knol kwam na een kwartier op voorsprong. Alcides wist de achterstand voor rust nog om te draaien naar een 2-1 voorsprong door twee doelpunten van Jorrik Arends.

Doelpuntenregen

Het verzet van Angelslo was na rust snel gebroken. Jurre van der Haar maakte er in de 52e minuut 3-1 van en een minuut later voltooide Arends zijn hattrick. De doelpunten bleven maar vallen aan de kant van Alcides. Thomas Bos en wederom Jorrik Arends zetten de ploeg van trainer Carl Furda na driekwart wedstrijd op 6-1. Het toetje kwam van invaller Jan-Willem Beenen, die binnen drie minuten de stand op 8-1 bepaalde. De treffer van Angelslo-middenvelder Gezim Luli was er alleen nog een voor de statistieken.

Eerste promotie voor Alcides

De zaterdagtak van Alcides werd aan het begin van dit seizoen opgericht. Het zondagelftal komt al enige jaren uit in de Hoofdklasse, maar de club wil ook in het zaterdagvoetbal furore maken. En met succes, want in het eerste seizoen is promotie naar de 4e klasse al een feit.