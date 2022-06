Sterk slot van het seizoen resulteert in promotie voor FC Assen

VOETBAL - FC Assen komt volgende jaar uit in de 4e klasse. De ploeg, getraind door Peter Hamming en Paul van der Klei, won met 4-1 van Rood Zwart Baflo en speelt volgend jaar een niveau hoger. De Assenaren hebben deze prestatie vooral te danken aan een uitstekende tweede seizoenshelft, waardoor ze als tweede eindigden in de 5e klasse D.

De start van de geel-zwarten kon niet beter. Al na een minuut schoot Rens Huizinga de bal binnen. Niet veel later verdubbelde Jarno Hamming de score en na een half uur stond het zelfs al 3-0, door de tweede treffer van Huizinga.

Een kwartier voor tijd bracht Baflo de spanning enigszins terug in de wedstrijd. Chris ten Boer maakte de 3-1 voor de Groningers. Echt spannend werd het echter niet meer en Christiaan Trijbels zorgde in de laatste minuut voor het slotakkoord van de Assenaren, 4-1.

Het zaterdagelftal van FC Assen komt sinds 2019 uit in de 5e klasse. De promotie naar de 4e klasse is tot op heden een unicum voor de club in het zaterdagvoetbal.