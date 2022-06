Geen promotie voor FC Meppel, vv Gorecht voor derde keer dit seizoen te sterk

Het is FC Meppel niet gelukt om te promoveren naar de eerste klasse in het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Jarrisch Keizer hield het in Beilen lang spannend, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in vv Gorecht: 1-3.

"Aan voorspellingen doe ik niet", sprak Keizer voorafgaand aan het duel tussen de twee teams uit de zaterdag tweede klasse J. Tweemaal wist vv Gorecht in de reguliere competitie aan het langste eind te trekken (3-2 en 2-4). "Hoe ging dat spreekwoord ook alweer? Drie keer is scheepsrecht. Daar houden we ons aan vast", zei de trainer met een hoopvolle lach.

Toch was het de club uit Haren die uit de startblokken schoot. Binnen vijf minuten wist Sven Hazewinkel de gasten op voorsprong te schieten. Maar niet veel later stond de gelijkmaker ook op het scorebord. Een schitterende goal, die op naam van Hugo Bisschop kwam te staan. Hij besloot een ragfijne voorzet van Justin Torn maar ineens op de pantoffel te nemen. Het gevolg? De bal in de rechterbovenhoek en de achterstand was ongedaan gemaakt.

Gemiste kansen

Beide ploegen hadden met een goed gevoel de kleedkamers op kunnen zoeken, als ze iets scherper in de afronding waren geweest. Aan de zijde van FC Meppel wist Emiel Kwant tot twee keer toe niet te scoren. Eerst lag doelman Willem Bouwkamp in de weg en de tweede poging belandde op het dak van het doel. Aan de andere kant was Tom Traas tweemaal dichtbij. Zijn eerste inzet werd knap gepakt door doelman Erik Kampherbeek. Traas' kopbal even later mikte hij over.

Twintig minuten voor tijd kwam vv Gorecht weer op voorsprong. Een vrije trap van de voet van Hazewinkel belandde op het hoofd van de kopsterke invaller Rein Werumeus-Buning, die het duel van Lard Kwant won. Onreglementair volgens Kwant, die protesteerde maar bot ving bij scheidsrechter Brinkman: 1-2. Met nog zeven minuten op de klok kon FC Meppel-invaller Guus Stroeve zich nog onsterfelijk maken door een bal binnen te knikken, maar hij mikte net langs de verkeerde kant van de paal.

Van een slotoffensief van de Meppelers kon niet echt gesproken worden. De ploeg zette wel alles op alles, maar heel gevaarlijk werden de groenhemden niet meer. De tank was leeg, merkte ook het publiek dat massaal naar Beilen was afgereisd.

Tumultueze slotfase

Toen in de slotminuut de 1-3 ook nog viel en het hele vv Gorecht-kamp het veld bestormde, liepen de gemoederen nog hoog op. Zo moest invaller Jos Fidom het veld ruimen na een rode kaart. Woest stormde de ervaren rot op scheidsrechter Robin Brinkman om hem vervolgens een duw te geven. Daarop presenteerde de leidsman hem de rode kaart. Fidom, die samen met broer Camiel afscheid nam vandaag, doet dat helaas voor dus niet met een promotie, maar met een deceptie.

Een cruciaal moment vond Keizer de 1-2. "Je kunt naar niemand wijzen en ik heb niet geïnformeerd waar deze man heeft gefloten", zegt Keizer doelend op scheidsrechter Brinkman. "Dat Lard Kwant zo weg wordt geduwd en niet mag koppen. Dat is cruciaal voor dit duel", zegt hij. Ook in de slotfase had de scheidsrechter volgens Keizer moeten optreden. "Ze duiken over onze spits heen bij een duel en we krijgen niks. In de tegenstoot maken zij dan de 1-3 en dan zijn de rapen gaar."