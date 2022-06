Routine Be Quick 1887 is FC Klazienaveen te machtig: geen promotie

Ingetogen en rustig, zo vierde Be Quick 1887 vanmiddag de promotie naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. De club uit Haren won op het veld van ZZVV de finale van de nacompetitie van FC Klazienaveen, die een sterke eindsprint in de 3e klasse D niet kon bekronen met promotie.

Be Quick 1887 voetbalde op het kunstgras zoals het na de wedstrijd feestvierde. Rustig en op routine. FC Klazienaveen, dat vooral in zijn kracht komt als er veel duels kunnen worden gemaakt, kwam totaal niet in dat geliefde spelletje. Het voetballende vermogen van de Groningers, met routiniers als Aron Strengholt en Willem Lanjouw, was daarvoor simpelweg te goed.

Trots

"We hebben wel wat kansjes gehad, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we terecht hebben verloren. Natuurlijk is er een kater nu, maar ik ben trots op wat we dit jaar bereikt hebben. Het seizoen begon lastig met veel blessures en langzaam maar zeker klommen we op de ranglijst en werden we nog derde. In de nacompetitie versloegen we De Weide en ZZVV, maar vooral die laatste wedstrijd heeft ons mede door de verlenging veel kracht gekost. Het was, zeker na de 1-0 achterstand, wel een beetje op bij ons", aldus FC Klazienaveen-trainer Patrick Beek.

Lanjouw scoort in zijn laatste