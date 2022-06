Nacompetitie zondagvoetbal: Dertien Drentse clubs spelen vandaag de finale

Voor een plek in de 1e klasse:

14.00 uur

Valthermond - Rolder Boys

(terrein vv Beilen)

Beide ploegen kwamen het afgelopen seizoen uit in de 2e klasse L, waarin GVAV-Rapiditas kampioen werd. Valthermond werd 2e, Rolder Boys 3e. In Rolde eindigde de ontmoeting tussen beide teams in 1-1, terwijl Valthermond in eigen huis met 2-1 aan het langste eind trok. In de nacompetitie won Valthermond vorige week met 5-1 van Dalen. Rolder Boys was met 1-2 te sterk voor SC Stadspark. Als Valthermond wint dank keert de ploeg terug op het niveau waarop het voor het laatst in 1994/1995 acteerde. Rolder Boys speelde in 2017/2018 nog in de 1e klasse.

Voor een plek in de 2e klasse:

14.00 uur

HOC - Akkrum

(terrein sv Oosterwolde)

Voor HOC betekent een zege geschiedenis, want nog nooit eerder speelde de fusieclub uit Odoorn in de 2e klasse en datzelfde geldt voor de voorlopers van HOC (Hunso en Oring). Tegenstander Akkrum kwam uit in de 3e klasse A en werd tweede achter Sint Annaparochie. Akkrum speelde één seizoen in de 2e klasse, in het seizoen 1995/1996. HOC versloeg vorige week FC Oldemarkt met 3-1 en Akkrum was te sterk voor Muntendam.

14.00 uur

Zuidwolde - Gorredijk

(terrein vv De Blesse, Blesdijke

Zuidwolde vecht tegen degradatie uit de 2e klasse en tegenstander Gorredijk, die de afgelopen twee coronajaren onderaan bungelde in de 3e klasse, pakte de laatste periode in de 3e klasse A. De Friezen zijn sinds april ongeslagen en die status hielden ze vol in de nacompetitie vorige week. Tegen SVZ werd er met 0-1 gewonnen. Zuidwolde heeft na de laatste competitiewedstrijd een week kunnen 'rusten'.

Voor een plek in de 3e klasse:

14.00 uur

Schoonebeek - USV (returnwedstrijd. USV won vorige week met 2-1)

(terrein vv Schoonebeek)

Schoonebeek gaf in de 4e klasse D directe promotie uit handen door op de voorlaatste speeldag te verliezen van Sleen. De club uit Nieuw-Schoonebeek moet met twee goals verschil winnen van USV uit Nieuwleusen, de club die net niet degradeerde uit de 3e klasse D. Wint Schoonebeek met één goal verschil, dan gaan de ploegen verlengen (en eventueel strafschoppen nemen)

14.00 uur

Weerdinge - BNC (returnwedstrijd. BNC won vorige week met 2-0)

terrein vv Weerdinge)

Weerdinge moet met drie goals verschil winnen op eigen veld. De herkanser van de 3e klasse C verloor vorige week met 2-0 bij de nummer 4 van de 4e klasse C. Wint Weerdinge met twee goals verschil, dan volgt er een verlenging (en eventueel strafschoppen).

14.00 uur

Olyphia - Sleen (returnwedstrijd. Sleen won vorige week met 2-0)

(terrein Olyphia)

Sleen kan met Schoonebeek (en de reeds gepromoveerden Titan en Gasselternijveen) het aantal gepromoveerden uit de 4e klasse D op vier brengen. Dan moet Schoonebeek dus winnen van USV en Sleen moet stand houden in het uitduel tegen Olyphia. Vorige week was Sleen op eigen veld met 2-0 te sterk voor de club uit Friesland, de herkanser uit de 3e klasse D.

Voor een plek in de 4e klasse:

14.00 uur

KSC - Sportclub Roswinkel

(terrein SC Erica)

KSC vecht tegen degradatie, terwijl Roswinkel juist wil promoveren. Die laatste ploeg speelde één seizoen eerder in de 4e klasse: dat was in 2011/2012. Het verblijf duurde dus maar één seizoen.

13.00 uur

IJhorst - BEW

(terrein MSC Meppel)

Twee jaar na het kampioenschap hangt het vierdeklasserschap aan een zijden draadje voor BEW. Vanmiddag treft de herkanser van de 4e klasse IJhorst, één van de periodekampioenen van de 5e klasse A.

14.00 uur

De Sweach - SV Hoogersmilde

(terrein sv Donkerbroek)

Na de zege op Lemmer vorige week (3-0) plaatste SV Hoogersmilde, de nummer 4 van de 5e klasse A, zich voor de finale van de nacompetitie voor een plek in de 4e klasse. Opponent De Sweach, herkanser uit de 4e klasse B, had vorige week een vrije dag en kon zich dus optimaal prepareren voor de finale in Donkerbroek.

14.00 uur

SVBC - DVC'59

(terrein FC Klazienaveen