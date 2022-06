Zuidwolde keert wedstrijd volledig om en handhaaft zich in 2e Klasse

VOETBAL- vv Zuidwolde is ontsnapt aan degradatie naar de 3e Klasse. In de finale van de nacompetitie wist tegen Gorredijk het een vroege achterstand om te draaien, waardoor het ook volgend seizoen uitkomt in de 2e klasse: 2-1.

Opponent Gorredijk was al sinds april ongeslagen en reisde met vertrouwen af naar het complex van De Blesse, waar het duel werd gespeeld. Dat zelfvertrouwen was te zien in de openingsfase, want de ploeg kwam na twintig seconden al op een 0-1 voorsprong. Het zichtbaar geschrokken Zuidwolde had tijd nodig om zich te herpakken en wist de schade in de eerste helft te beperken. Het ging rusten met een 0-1 achterstand en had de volledige tweede helft nog om de wedstrijd te keren.

Op veerkracht

De minuten tikten weg in de tweede helft. Zuidwolde wist ook aan het begin van de tweede helft niet te scoren, waardoor Gorredijk steeds meer begon te geloven in de naderende promotie. Die promotiedroom liep een flinke deuk op in de 65e minuut. Zuidwolde kwam terug in de wedstrijd en scoorde de gelijkmaker. Die goal gaf de ploeg vleugels, want tien minuten later kwam het via Tom Buijtendorp zelfs op voorsprong: 2-1.