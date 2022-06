Weerdinge tovert Houdini-act uit hoge hoed en blijft derdeklasser

VOETBAL- VV Weerdinge heeft vanmiddag, tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2021/22, voor een enorme stunt gezorgd. Het wist de 2-0 achterstand uit de eerste wedstrijd weg te poetsen en uiteindelijk via penalty's te winnen van VV BNC, waardoor het zich handhaaft in de Derde Klasse.

De return leek na de eerste ontmoeting een formaliteit voor BNC. De ploeg uit het Groningse Finsterwolde won de eerste wedstrijd met 2-0 en leek daarmee zo goed als zeker te promoveren, maar niets bleek minder waar. Weerdinge toonde veerkracht, gaf alles wat het had en wist uiteindelijk een verlenging af te dwingen door in de reguliere speeltijd met 4-2 te winnen. Daarmee poetste het de eerdere nederlaag weg en had het weer alle kans om zich te handhaven.