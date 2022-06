KSC Schoonoord walst over Roswinkel heen en handhaaft zich in Vierde Klasse

Maar liefst acht goals in de de strijd om een plek in de Vierde Klasse tussen KSC en Sportclub Roswinkel. KSC trok daarbij aan het langste eind en won uiteindelijk met grote cijfers van Roswinkel, waardoor het ook volgend seizoen in de Vierde Klasse speelt: 6-2.

Toch kwam die overwinning niet gemakkelijk tot stand, want na vijf minuten was het Roswinkel dat de voorsprong nam in de wedstrijd. Kasper van der Veer schoot raak en bracht zijn team op een 0-1 voorsprong. Toch kon Roswinkel niet lang genieten van die voorsprong, want binnen tien minuten wist KSC het volledig om te draaien en stond de ploeg uit Schoonoord met 2-1 voor. Toen even later ook de 3-1 werd gemaakt, leek de overwinning binnen te zijn voor KSC. Desondanks scoorde Roswinkel nog voor rust de 3-2, waardoor de spanning in de wedstrijd bleef.

Tactische wijzigingen

Roswinkel had veel moeite met de technisch vaardige aanvallers van KSC, waardoor trainer Cor Lubach in de rust een paar aanpassingen deed. "We hadden erg veel moeite aan de linkerkant, waardoor ik genoodzaakt was om wat aan te passen. Dat wierp zijn vruchten af in de tweede helft, want KSC kwam er in de openingsfase niet aan te pas", zegt trainer Cor Lubach.

Toch wist Roswinkel geen stand te houden en werd het 4-2 voor KSC, dat daardoor dicht bij handhaving in de Vierde Klasse was. "Die goal zorgde voor een mentale tik, waardoor het even later ook 5-2 werd. Toen wisten we dat het gedaan was", zegt Lubach. De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor Roswinkel, want ook de 6-2 viel nog, waardoor KSC uiteindelijk met ruime cijfers met wint en zich zo weet te handhaven in de Vierde Klasse.