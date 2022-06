SV Hoogersmilde blijft in Vijfde Klasse na afgetekende overwinning voor De Sweach

SV Hoogersmilde speelt ook volgend seizoen in de Vijfde Klasse. Op het veld in Donkerbroek was Vierdeklasser De Sweach een maatje te groot: 3-0.

De ploeg uit het Friese Beetsterzwaag kwam na vijf minuten al op voorsprong, waardoor Hoogersmilde in de hoogste versnelling moest om de achterstand om te draaien. De Drentse ploeg kwam daarna ook beter in de wedstrijd en had in het laatste kwartier van de eerste helft het betere van het spel. Dat wist het niet in doeplunten uit te drukken, waardoor het ging rusten met een 1-0 achterstand.

Het begin van de tweede helft was nagenoeg een kopie van de openingsfase van de eerste helft. De Sweach was de betere ploeg en zette Hoogersmilde flink onder druk. De defensie piepte en kraakte, maar overleefde het Friese offensief, waarna de wedstrijd weer meer in evenwicht werd gebracht. Toch kwam Hoogersmilde niet in de buurt van een goal en liep het in de laatste tien minuten in het mes.

Terechte overwinning

De Sweach loerde ondertussen op kansen en werd daarvoor in de slotfase beloond. Het kwam eerst op een 2-0 voorsprong, waardoor de promotiedroom van Hoogersmilde in rook opging. Daarna viel ook de beslissende 3-0, waardoor het lot voor de Drentse ploeg was bepaald.