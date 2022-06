Op weg naar de TT: Fernandez boekt tweede zege van het jaar

Bo Bendsneyder eindigde in de Grote Prijs van Duitsland net buiten de punten. De 23-jarige Rotterdammer finishte na een tegenvallende start als zestiende, dat was iets hoger dan zijn startpositie. Zonta van den Goorbergh eindigde als achttiende. De 16-jarige debutant in de Moto2 is dit seizoen nog puntloos.