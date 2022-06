Op weg naar de TT: Quartararo soleert naar zege in Duitsland

Bo Bendsneyder eindigde in de Grote Prijs van Duitsland net buiten de punten. De 23-jarige Rotterdammer finishte na een tegenvallende start als zestiende. Het betekende voor het eerst in negen races dat hij buiten de punten viel. Zonta van den Goorbergh eindigde als achttiende. De 16-jarige debutant in de Moto2 is dit seizoen nog puntloos.