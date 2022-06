DVC'59 maatje te groot voor SVBC en blijft 4e klasser

VOETBAL - DVC'59 heeft de burenruzie tegen SVBC met 5-0 gewonnen en speelt ook volgend seizoen in de 4e klasse. De ploeg uit Nieuw Dordrecht was veel te sterk voor het team uit Barger Compascuum. SVBC blijft 5e klasser.

SVBC was één van de periodekampioenen uit de 5e klasse D en DVC'59 ging als herkanser uit de 4e klasse D het duel in.

Na een nerveus begin van beide kanten nam de ploeg uit Nieuw Dordrecht het heft in handen en was het Lars Jakobs die na ruim twintig minuten spelen de score opende. De spits reageerde attent op een diepe bal en bleef koelbloedig oog in oog met doelman Harm Nusse. Het was voor Jakobs dubbel feest, want de doelpuntenmaker was ook nog eens jarig.