Rolder Boys keert na vier jaar terug in Eerste Klasse

VOETBAL- Rolder Boys speelt volgend seizoen weer in de Eerste Klasse. De ploeg van trainer Rick Slor won de finale van de Nacompetitie van Valthermond met 2-3. Bloed, zweet en tranen kostte het wel want het spektakelstuk duurde maar liefst 120 minuten.

Valthermond en Rolder Boys waren in de Tweede Klasse L aan elkaar gewaagd. Rolder Boys werd derde in de eindstand met 53. Nummer twee Valthermond had uiteindelijk slechts twee punten meer behaald. In de nacompetitie kwamen beide ploegen in de finale door een overwinning op Stadspark (Rolder Boys) en Dalen (Valthermond).

Valthermond opent score

Rolder Boys begon gelijk aanvallend aan de wedstrijd, maar het was Valthermond dat de score al na vijf minuten opende via Milan Draijer. De aanvaller werd diep gestuurd en faalde een op een met keeper Raimo Bruinsma niet. De blauw-witten hadden de wedstrijd onder controle en kregen zelfs een kans op 2-0 via Rick Schlimback.

Rolder Boys deed daar weinig tegenover, maar kregen tien minuten voor rust een vrije trap op een mooie positie. Frank Suurd schoot op de paal, maar de bal bleef in het spel. Jasper Kroon werd in de zestien onderuitgehaald door Erik Jan Veerbeek. Scheidsrechter Martijn Gerbrandy wees resoluut naar de stip. Sander Jansen benutte de strafschop, waardoor beide ploegen gingen rusten met een 1-1 stand.

Tweede helft

In de tweede helft kwam Rolder Boys op voorsprong in de 66e minuut via Jansen. Via de kluts kreeg hij de bal tijdens een corner. Hij bedacht zich geen moment en schoot de bal achter doelman Noah Sahetapy. Vier minuten later ging Dion van der Laan op avontuur. De rechtsback kapte twee man en schoot de bal vervolgens weergaloos achter doelman Bruinsma: 2-2.

Krikke velt vonnis