Seizoen 10 'Onze Club' zit erop: Bekijk hier aflevering 35 met de finales

In deze aflevering uiteraard volop aandacht voor de finales in de nacompetitie. De camera's stonden bij vijf duels: in Beilen, Oosterwolde, Klazienaveen en Pesse. Ook waren we aanwezig bij FC Klazienaveen - Be Quick 1887 (voor promotie naar de zaterdag 2e klasse). Die beelden zijn alleen hier te zien.