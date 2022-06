HOC schrijft geschiedenis en gaat waarschijnlijk als HOVC de 2e klasse in

HOC had eigenlijk geen kind aan opponent Akkrum, de nummer 2 van de 3e klasse A het afgelopen seizoen. De club, die in de 3e klasse C tweede werd achter Musselkanaa, kwam ijzersterk uit de startblokken en had binnen twee minuten al op met 2-0 voor kunnen staan. Maar aanvoerder Gert Jan Spijker en Jelle Siekman lieten grote kansen onbenut. Met name uit standaardsituaties bleef HOC gevaarlijk en Akkrum hield af en toe met kunst en vliegwerk tot de rust het eigen doel schoon, al mocht Frank Fokke het zichzelf verwijten dat hij na een half uur de bal niet achter doelman Michel Geertsma werkte. De aanvoerder had teveel tijd nodig om een afgeslagen bal onder controle te krijgen.

Ook in het tweede bedrijf was de eerste grote kans voor HOC. Weer was het Fokke die voor Geertsma opdook, maar weer ging de bal niet tegen de touwen. In de 62 minuut was het dan eindelijk wel raak. Uit een corner kopte Spijker binnen: 1-0. Akkrum probeerde het daarna wel, maar was slordig en te afhankelijk van middenvelder Marco Biegel. HOC bleef simpel overeind en counterde tien minuten voor tijd naar 2-0. Richard Wiggers was iedereen te snel af en rondde prima af. In de slotminuut bepaalde diezelfde Wiggers, op aangeven van invaller Luuc Kimmel de eindstand op 3-0 en was het geel-zwarte feest helemaal compleet.