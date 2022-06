Streuer en Kölsch sluiten WK-weekend af met zege

MOTORSPORT - Bennie Streuer uit Grolloo heeft samen met z'n Duitse bakkenist Kevin Kölsch de tweede race van het WK-weekend in Hongarije gewonnen. Pas sinds dit seizoen vormen de mannen een zijspanduo.

In de laatste race van het weekend streed het Nederlands-Duitse koppel in een kopgroep van vier voor de overwinning. De WK-klassementsleiders Todd Ellis en Emmanuelle Clement finishten als tweede. De derde plaats ging naar de regerend wereldkampioenen Markus Schlosser en Marcel Fries uit Zwitserland.

Zaterdag, tijdens de eerste race in Hongarije, finishten Streuer en Kölsch ook al op het podium. Toen werden ze derde. De zege ging toen naar Ellis en Clement voor Schlosser en Fries.

Na vier van de acht raceweekenden om de wereldtitel staat Streuer op de vierde plaats in het tussenklassement dat wordt aangevoerd door Todd Ellis en Emmanuelle Clement. Komend weekend is de volgende WK-race in Kroatië.