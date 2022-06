Franse middenvelder (23) Red Bull Salzburg op proef bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft in de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen een Franse middenvelder op proef: Antoine Bernède (23). De in Parijs geboren Bernède staat sinds de winter van 2019 onder contract bij Red Bull Salzburg, waar hij het afgelopen seizoen tot zeventien optredens kwam in de Oostenrijkse Bundesliga en nog een contract heeft tot de zomer van volgend jaar.

Bernède is net als Azzeddine Toufiqui, Arnaud Luzayadio, Lucas Bernadou en Metehan Güclü een exponent van de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Hij speelde vanaf 2012 in de opleiding van de Franse topclub, waarna hij al snel werd geselecteerd voor het nationale jeugdelftal. Bernède speelde in totaal 29 jeugdinterlands. Zijn laatste in Frankrijk Onder 21 dateert van 2019.

Twee keer in eerste elftal PSG

De middenvelder, die bij Red Bull Salzburg met nummer 10 speelde, kwam drie keer uit voor de hoofdmacht van de Parijzenaars. Dat gebeurde in 2018 tweemaal in competitieverband, nadat hij zijn debuut op 4 augustus 2018 in de finale van de Trophée des Champions tegen AS Monaco maakte. Bernède verving Thiago Silva toen een kwartier voor tijd