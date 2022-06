De zomer is begonnen, maar de spelers van FC Emmen mogen juist weer aan de bak

Een aantal spelers ontbrak nog op de training. Zo is er nog geen duidelijkheid over doelman Michael Brouwer en Miguel Araujo. Zij waren er vanochtend dan ook niet bij. Ondanks dat Maikel Kiefenbeld wél zijn eerste stappen op het kunstgrasveld in De Oude Meerdijk zette, is het wachten nog op meer nieuwe gezichten. Een van hen zou zomaar Bas Dost kunnen worden. De gesprekken tussen de clubleiding en hem zijn goed verlopen en ook trainer Dick Lukkien sprak inmiddels met de felbegeerde spits.

Op de camping van Kieftenbeld

Kieftenbeld maakte dus voor het eerst zijn opwachting in het FC Emmen-trainingsshirt. De middenvelder die overkwam van Millwall genoot zichtbaar en zit al helemaal op zijn plek in Drenthe: "Je wacht op het totaalplaatje. Dat kwam voor mij deze zomer bij FC Emmen", aldus de bijna 32-jarige Lemelevelder. Op de camping kwam het goede gevoel, want daar zat Kieftenbeld op het moment dat Ronald Lubbers hem belde. "Ik heb hem gezegd dat hij welkom was en dat ik koffie zou zetten."

"Er is wel vaker contact geweest met FC Emmen, maar toen was ik voor mijn gevoel nog niet klaar in Engeland en koos ik voor een voor mij bekende trainer bij Millwall."