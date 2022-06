Volleybalster Fleur Meinders tekent contract bij Bundesligaclub uit Aken

VOLLEYBAL - Fleur Meinders (22) uit Beilen heeft een contract voor twee seizoenen bij Ladies in black Aachen getekend. De Duitse club eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats in de eerste Bundesliga.

"Ik ben heel erg blij dat ik het nu bekend mag maken. Ik weet het al sinds half maart", reageert Meinders. "Ik wil graag een stap maken en ik was wel een beetje klaar met de Nederlandse competitie. Ik ben al in Aken geweest en heb inmiddels een appartement waar ik samen met een teamgenootje ga wonen. Ik was nog nooit in Aken geweest. Maar het is een mooie stad, net over de grens. Dus ik kan ook nog relatief makkelijk naar huis", vertelt Meinders.