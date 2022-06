Terugblik: 11.500 toeschouwers zien Quartararo winnen tijdens corona-TT

Halfvolle tribunes en lege taluds, maar de TT mag in 2021 doorgaan en dat is een enorme stap vooruit. Corona draaide in 2020 de TT de nek om en vorig jaar is het lang spannend of er überhaupt geracet mag worden in Assen. En zo ja, mag dat dan met publiek? Gelukkig, de organisatoren krijgen groen licht.

Van te voren wordt bekend dat er 11.500 toeschouwers per dag welkom zijn. Dat zijn er nogal wat minder dan de 100.000 normaal op zondag. Maar de gelukkigen die een kaartje kopen, worden getrakteerd op geweldige races.

Opwarmshow

Zij zien in de Moto3 een typische Moto3-wedstrijd, waarbij een grote groep coureurs strijdt om de overwinning. Uiteindelijk is het de Italiaan Dennis Foggia die wint, voor Sergio Garcia en Romano Fenati.

In de Moto2 zijn het Raul Fernandez, Remy Gardner, Augusto Fernandez en Sam Lowes die er een spannende race van maken. Fernandez komt als eerste over de finish, voor zijn teamgenoot Gardner. Maar dit is natuurlijk allemaal de grote opwarmshow voordat de kanonnen van de MotoGP in de baan komen, voordat vooral Valentino Rossi voor de laatste keer in de baan komt.

Geen afscheidsstunt Rossi

Het is doodzonde dat Rossi zijn afscheid als coureur van Assen niet mag vieren voor volle tribunes. Geen gele massa op de Rossitribune, wel veel gele petjes op de normale tribunes. Waar iedereen hoopt op een laatste stunt van Il Dottore, gaat Rossi onderuit in kansloze positie. Een zucht is hoorbaar op het circuit.

Maar buiten de Rossi-teleurstelling wordt het publiek enorm vermaakt aan de kop van de wedstrijd. Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia doen continu aan stuivertje wisselen. Halverwege de race weet de Fransman een gaatje te slaan. Als Bagnaia ook een nog een long lap penalty krijgt voor het overschrijden van de track limits, is de spanning om de zege weg.

Quartararo wint voor de eerste keer in Assen, voor zijn teamgenoot Maverick Viñales. De strijd om de derde plek is tot het einde spannend. Joan Mir weet Johann Zarco te verschalken, maar weet de Fransman niet af te schudden. Tot de laatste Geert Timmerbocht pusht Zarco, maar hij eindigt net buiten het podium.

Krijgen we een herhaling van 2021?

Komend weekend kunnen we veel herhalingen van de gevechten van vorig jaar opnieuw verwachten. Dennis Foggia moet na verschillende slechte scores winnen in Assen om nog kans te houden op de wereldtitel in de Moto3. Leider in het kampioenschap is de nummer twee van vorig jaar, Sergio Garcia.

In de Moto2 gaan we (deels) nieuwe namen aan de kop van de wedstrijd zien. Zowel Remy Gardner als Raul Fernandez hebben de overstap gemaakt naar de MotoGP. Augusto Fernandez en Sam Lowes niet en laat die twee op dit moment in een goede flow zitten.