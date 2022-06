Dick Lukkien wil komst Bas Dost niet forceren: 'Hij moet een weloverwogen besluit nemen'

"Het was een goed gesprek en Bas is gewoon een prima kerel", zegt Lukkien over de transfervrije spits van Club Brugge. "Ik heb mijn voetbalpraatje gehouden en hem verteld wat voor rol ik voor hem in gedachten heb. De spitspositie is een belangrijke plek als je kijkt naar de compositie van je elftal."

Ook omtrent doelman Michael Brouwer en Peruaans international Miguel Araujo is er nog onduidelijkheid. "Michael wil blijven, maar staat onder contract bij Heracles. Er staat binnenkort een gesprek gepland tussen hem en de clubleiding, dus dat is afwachten. Datzelfde geldt voor Miguel. De situatie is wellicht anders dan twee weken geleden. Peru heeft zich niet gekwalificeerd voor het WK en of dat voor een andere keuze zorgt bij hem is afwachten. Daarom zitten we ook niet stil en oriënteren we ons wel op de markt, simpelweg omdat dat moet."