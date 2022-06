Zo ziet het nieuwe leven van Valentino Rossi eruit

Valentino Rossi niet op een motor, maar in een auto. Het is even wennen, want sinds dit seizoen rijdt Il Dottore in het GT World Challenge Europe kampioenschap.

"Met de motor heb je meer gevoel als je rijdt, omdat de motor erg snel is. Met de auto is dat iets anders", vertelt de 43-jarige Italiaan. "Daar heb je meer zijwaartse druk, wat zwaar is voor je nek. Bovendien kun je met een auto heel diep remmen."

De teams stonden afgelopen winter in rijen bij Rossi voor de deur in Tavullia. Of het nu Mercedes, BMW of Porsche is, ze wilden hem allemaal graag inlijven. Maar Rossi is Rossi en kiest voor het Belgisch team WRT dat met een Audi rijdt. En daarmee heeft Frédéric Vervisch een bekende teamgenoot gekregen.

"Het is een hele eer om met hem samen te racen, een toffe teamgenoot", aldus Vervisch. "Hij heeft heel veel feeling, kan goed uitleggen wat er mis is met de auto. En als je hem een tip geeft dan gaat hij er direct mee bezig. Heel indrukwekkend."