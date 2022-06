Rijdt Collin Veijer uit Staphorst volgend jaar de TT?

Na vier van de zeven raceweekenden staat Collin Veijer (17) uit Staphorst tweede in het tussenklassement van de Red Bull Rookies Cup. Het moet een opstap zijn naar een mooie Grand Prix-carrière. Samen met z'n familie doet hij er alles aan om dat volgend jaar voor elkaar te krijgen.

"Om volgend jaar de TT te kunnen rijden, moet ik dit jaar nog heel erg m'n best doen", reageert Veijer. Op de vraag of er achter de schermen al over gesproken wordt, antwoordt hij: "Ik weet van niks." Maar de glimlach die dan volgt spreekt boekdelen.

Twee zeges Red Bull Rookies Cup

In zijn derde seizoen in de Red Bull Rookies Cup won hij dit jaar al twee races. Bo Bendsneyder was in 2015 de eerste en enige Nederlander die het eindklassement wist te winnen. Maar daar durft de coureur uit Staphorst nog niet aan te denken.

Trainen in Spanje

Het grootste deel van z'n leven speelt zich dit jaar af in Spanje. Daar pendelt hij voor verschillende trainingen heen en weer tussen Barcelona en Mallorca. "Ik denk dat ik dit jaar nog maar dertig dagen thuis ben geweest, dus dat is niet veel", verklaart Veijer. "Ik wil er het beste uithalen. Dus dan moet je ook gewoon naar Spanje gaan en daar moet je hier helaas dingen voor achterlaten. Maar ik wil er alles voor geven", zegt de Staphorster gedecideerd.

JuniorGP

Naast de Red Bull Rookies Cup rijdt Veijer ook nog in de JuniorGP: het wereldkampioenschap voor junioren. Via z'n team AGR kan hij zich in Spanje bekwamen in verschillende disciplines van de motorsport, allemaal om een betere racer te worden. "Trial, flattrack, motorcross, van alles", vult Veijer aan.

Hij traint daar met Grand Prix-coureurs als Izan Guavara, de nummer twee in de tussenstand van het WK Moto3, en Joel Kelso uit Australië, die ook in de lichtste klasse actief is. Maar zo bijzonder vindt hij dat inmiddels niet meer. "Die jongens racen ook al van jongs af aan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."