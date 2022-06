Leonel Miguel op proef bij Telstar

De 21-jarige centrale verdediger was het afgelopen seizoen in Emmen vooral bankzitter. Hij startte nog wel in de basis als centrale verdediger naast captain Jeroen Veldmate, maar na de terugkeer van Peruaans internatioanel Miguel Araujo verdween de oud-speler van FC Groningen uit het elftal van Dick Lukkien.

In het kampioensjaar van FC Emmen kwam Miguel tot zeven optredens in de hoofdmacht van de Drentse club. Zijn laatste optreden (als basisspeler) was in oktober, bij TOP Oss toen Emmen in blessuretijd de overwinning pakte door een rake kopbal van Jeroen Veldmate: 1-2.