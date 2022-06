Welke Drentse amateurclub hengelt 'Messi van de Meerdijk' binnen?

VOETBAL - Anco Jansen die schittert in 'Onze Club' op TV Drenthe? Het zou volgend seizoen zomaar eens kunnen. Meerdere Drentse clubs willen de oud-speler van FC Emmen dolgraag inlijven. Hoofdklassers vv Hoogeveen en HZVV hebben zich al gemeld bij de Zwollenaar, maar een zaterdagclub in Emmen lijkt de beste papieren te hebben.

Jansen sloot onlangs zijn profloopbaan af, na een avontuur bij PSM Makassar in Indonesië. Daarvoor speelde de man, die in 2018 (met een cruciale rol in de finale tegen Sparta) met FC Emmen geschiedenis schreef door te promoveren naar de eredivisie, voor PEC Zwolle, FC Groningen, Cambuur, De Graafschap, Roda JC, Boluspor (Turkije), FC Emmen en NAC. In totaal speelde hij 350 officiële duels als profvoetballer.