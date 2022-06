Pedro Acosta breekt been en mist de TT Assen

MOTORSPORT - Geen TT Assen voor Pedro Acosta. De regerend wereldkampioen in de Moto3, die dit seizoen uitkomt in de Moto2, heeft zijn linkerdijbeen gebroken.

Dat gebeurde bij een ongeluk tijdens een training op een crossmotor. De Spanjaard moet geopereerd worden en is in ieder geval niet op tijd fit voor de TT.

Acosta kende vorig seizoen een droomdebuut in de grand prix-wereld. Met onder meer zes overwinningen wist hij zich tot wereldkampioen te kronen in de Moto3. In Assen kwam de Spanjaard toen niet verder dan een vierde plek.

Dit seizoen komt Acosta uit in de Moto2. Na een moeilijke seizoenstart, waarbij hij drie keer uitviel in de eerste zeven wedstrijden, had het talent zijn draai gevonden. Eind mei won hij de grand prix van Italië, daarna volgde een zesde plek in Barcelona en afgelopen weekend eindigde hij als tweede op de Sachsenring.